Verdes Años Monument Joseph Sec Aix-en-Provence

Verdes Años

Du 09/05 au 27/06/2026 les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 17h. Monument Joseph Sec 8 Avenue Pasteur Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-09

Verdes Anos (Années Vertes) est une installation audiovisuelle et sculpturale conçue pour le jardin du Monument Joseph Sec.

Inspirée par l’histoire du lieu, ses sculptures et sa végétation envahissante, l’œuvre prend aujourd’hui la forme d’un volume sculptural de grande échelle, composé de fragments de valises et de récits incrustés dans un corps organo-minérale.

La sculpture, envahie par des plantes qui émergent de son intérieur, évoque à la fois une arche, une ruine et un corps en transformation. Des récits de voyages et de migrations, diffusés depuis l’intérieur du volume, composent une polyphonie de langues et de mémoires, en dialogue direct avec la figure de Noé présente dans le jardin.

Entre jardins de Babylone, tour de Babel et activisme végétal, Verdes Anos interroge la mémoire des déplacements, la persistance du vivant et le temps qui recouvre, transforme et efface.



Biographie

Júlia Lema Barros est une artiste audiovisuelle expérimentale spécialisée dans la création d’univers immersifs qui combinent image, son et espace. Elle développe

une pratique artistique centrée sur sur la perception sensorielle et l’imagination, à travers des installations et des performances dans lesquelles la mémoire devient

matière vivante.



Son travail explore les ruines contemporaines, les paysages sonores et le rôle du vivant dans les espaces urbains, à travers des installations immersives mêlant

sculpture, son et image. Elle a présenté ses œuvres dans plusieurs institutions européennes, notamment au Musée National d’Art Contemporain de Lisbonne, au Musée Granet et dans le cadre de la Biennale Chroniques Les Imaginaires Numériques. .

Monument Joseph Sec 8 Avenue Pasteur Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Verdes Anos (Green Years) is an audiovisual and sculptural installation designed for the garden of the Monument Joseph Sec.

L’événement Verdes Años Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence