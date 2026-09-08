Verdi : l’ascension par le patriotisme musical, GamMAH, Genève

Informations pratiques

Verdi : l’ascension par le patriotisme musical Jeudi 24 septembre, 18h30 GamMAH

Entrée libre, inscription recommandée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

Conférence de Patrick Favre-Tissot, musicologue et auteur de l’ouvrage Giuseppe Verdi paru aux éditions bleu nuit.

Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscriptions avant le 21 septembre 2026.

Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.helvetialyrica.com/conference-verdi-20260924/ »}] [{« link »: « https://bne.fr/page69.html »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/conference-verdi-20260924/ »}, {« link »: « https://www.helvetialyrica.com/ »}]

Conférence

DR