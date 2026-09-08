Verdi : l’ascension par le patriotisme musical, GamMAH, Genève
jeudi 24 septembre 2026 · GamMAH · Genève
Informations pratiques
Verdi : l’ascension par le patriotisme musical Jeudi 24 septembre, 18h30 GamMAH
Entrée libre, inscription recommandée, places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Conférence de Patrick Favre-Tissot, musicologue et auteur de l’ouvrage Giuseppe Verdi paru aux éditions bleu nuit.
Après la conférence possibilité de participer à un diner-rencontre avec le conférencier, places limitées, inscriptions avant le 21 septembre 2026.
Un événement organisé par l’Association Helvetia Lyrica.
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Conférence
DR
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