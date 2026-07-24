Vergers ouverts à Saudoy Verger de l’Arly Saudoy

Informations pratiques

Saudoy

Vergers ouverts à Saudoy

Verger de l’Arly 6 Rue des Vignes Saudoy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion de la 16ᵉ édition de l’opération nationale Vergers Ouverts , le Verger de l’Arly à Saudoy vous ouvre ses portes.Tout public

À l’occasion de la 16ᵉ édition de l’opération nationale Vergers Ouverts , le Verger de l’Arly à Saudoy vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre 2026 pour découvrir les coulisses de la production de pommes françaises en pleine période de récolte.

Au programme visites pédagogiques du verger animées par le producteur, découverte du métier d’arboriculteur, cueillette libre de pommes et vente de la production sur place.

Samedi 19 septembre de 9h00 à 18h00

Dimanche 20 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00

Une belle occasion de partager un moment en famille, d’échanger avec un producteur passionné et de savourer des pommes fraîchement récoltées. .

Verger de l’Arly 6 Rue des Vignes Saudoy 51120 Marne Grand Est

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English : Vergers ouverts à Saudoy

%C0 To mark the 16th edition of the national Open Orchards event, the Verger de l’Arly %E0 Saudoy is opening its doors to the public.

L’événement Vergers ouverts à Saudoy Saudoy a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région