Verino Le Touquet-Paris-Plage
Verino Le Touquet-Paris-Plage samedi 17 octobre 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Verino
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.
Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.
Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.
On fait du rodéo.
Le saviez-vous?
Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “FOCUS”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “RODÉO”.
Et en bonus, tous les vendredis, le tournage en public de ses vidéo “Dis Donc Internet”. .
Palais des Congrès Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Verino Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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