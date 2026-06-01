Ver’laine Mohair vous ouvre ses portes les 6 et 7 juin !, Ver’laine Mohair, Cadalen

Ver’laine Mohair vous ouvre ses portes les 6 et 7 juin ! 6 et 7 juin Ver’laine Mohair Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Véronique vous convie les samedi 6 et dimanche 7 juin à la découverte de la chèvre Angora et des animaux de la ferme, de 11h à 17h30. Visites guidées à 11h, 14h et 16h : découverte des différentes étapes de transformation du Mohair (cardage, filage), balade nature autour des prairies naturelles et pause gourmande à chaque visite, avec café et jus de fruits offerts, gaufres et crêpes en supplément.

Ver’laine Mohair Cadalen Cadalen 81600 Tarn Occitanie

Cardage, filage et balades nature : le Mohair en fête portes ouvertes ferme