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AGENDA · Verneuil-en-Bourbonnais

Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé Rendez-vous La Maison du Tourisme Verneuil-en-Bourbonnais

mercredi 5 août 2026 · Rendez-vous La Maison du Tourisme · Verneuil-en-Bourbonnais

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rendez-vous La Maison du Tourisme
Adresse
Place de la Fontaine
Ville
03500 Verneuil-en-Bourbonnais
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Verneuil-en-Bourbonnais

Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé

Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Visite guidée du village aux lampions, dans le cadre des Nocturnes de Barnabé, marché de producteurs locaux.
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Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73  accueil@vdstourisme.com

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English :

Guided tour of the village with lanterns, as part of the Nocturnes de Barnabé, a local farmers’ market.

L’événement Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Val de Sioule

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