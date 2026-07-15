Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé Rendez-vous La Maison du Tourisme Verneuil-en-Bourbonnais
mercredi 5 août 2026 · Rendez-vous La Maison du Tourisme · Verneuil-en-Bourbonnais
Informations pratiques
Verneuil-en-Bourbonnais
Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé
Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Visite guidée du village aux lampions, dans le cadre des Nocturnes de Barnabé, marché de producteurs locaux.
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Rendez-vous La Maison du Tourisme Place de la Fontaine Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
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English :
Guided tour of the village with lanterns, as part of the Nocturnes de Barnabé, a local farmers’ market.
L’événement Verneuil-en-Bourbonnais Nocturnes de Barnabé Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme Val de Sioule