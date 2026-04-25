Vernissage chez Angello dei Lices à Rennes Angello dei Lices Rennes Mercredi 29 avril, 18h00

Cette exposition est une invitation à la découverte et à la rencontre de ces univers distincts, où se croisent créativité, émotion et expression personnelle.

Plongez dans l’univers de trois artistes aux identités fortes et singulières : Sarah Le Goff, Tarek et Vincent Pompetti Leurs œuvres tissent un dialogue entre regards contemporains et mondes oniriques, où se mêlent imagination, sensibilité et exploration artistique.

Cette exposition est une invitation à la découverte et à la rencontre de ces univers distincts, où se croisent créativité, émotion et expression personnelle.

Vernissage le 29 avril à partir de 18h en présence des artistes

Angello dei Lices, 4 rue des Innocents 35000 Rennes

Venez nombreux pour partager ce moment artistique et découvrir des créations qui ne manqueront pas de vous surprendre & séance de dédicace!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T22:00:00.000+02:00

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Angello dei Lices 4 rue des Innocents 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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