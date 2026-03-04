Vernissage: Claire Fillaudeau, L’Escabel, Toulouse

Vernissage: Claire Fillaudeau Vendredi 6 mars, 18h00 L’Escabel Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Rencontre autour des œuvres de Claire Fillaudeau !

L’Escabel 36 rue gatien arnoult 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Rencontre autour des œuvres de Claire Fillaudeau !