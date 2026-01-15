Informations pratiques

Banon

Vernissage de l’expo photos Camargue de Hans Silvester au Bleuet.

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-01-15 13:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Lorsque le jeune photographe allemand Hans Silvester arrive en Camargue en 1958, il tombe sous le charme de ce territoire sauvage et s’y installe durablement pour réaliser des photos d’une nature pure et lumineuse.

.

1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When the young German photographer Hans%A0Silvester arrived in%A0the Camargue%A0in 1958, he fell in love with this wild region and settled there permanently to take photographs of its pristine, luminous natural landscape.

L’événement Vernissage de l’expo photos Camargue de Hans Silvester au Bleuet. Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon