Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta Médiathèque Centre culturel Près du Roy Saint-Germain-lès-Arpajon
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Centre culturel Près du Roy · Saint-Germain-lès-Arpajon
Informations pratiques
Saint-Germain-lès-Arpajon
Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta
Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 route de Leuville Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
À la fois exposition et lieu de vie itinérants imaginés par le collectif Ronce et proposés par le CAC Brétigny, centre d’art contemporain de Cœur d’Essonne Agglomération, Rotlòta vous emmène à la découverte de savoir-faire artistiques et artisanaux.
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Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 route de Leuville Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31 v.bernard@coeuressonne.fr
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English :
%C0 Both an exhibition and a series of traveling living spaces conceived by the Ronce collective and presented by the CAC Br%E9tigny, the contemporary art center of the C?ur d’Essonne Agglom%E9ration, Rotl%F2ta takes you on a journey to discover artistic and artisanal skills.
L’événement Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta Saint-Germain-lès-Arpajon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Coeur Essonne