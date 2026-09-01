Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta Médiathèque Centre culturel Près du Roy Saint-Germain-lès-Arpajon

Informations pratiques

Saint-Germain-lès-Arpajon

Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta

Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 route de Leuville Saint-Germain-lès-Arpajon Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

À la fois exposition et lieu de vie itinérants imaginés par le collectif Ronce et proposés par le CAC Brétigny, centre d’art contemporain de Cœur d’Essonne Agglomération, Rotlòta vous emmène à la découverte de savoir-faire artistiques et artisanaux.

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Médiathèque Centre culturel Près du Roy 34 route de Leuville Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 Essonne Île-de-France +33 7 85 01 10 31 v.bernard@coeuressonne.fr

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English :

%C0 Both an exhibition and a series of traveling living spaces conceived by the Ronce collective and presented by the CAC Br%E9tigny, the contemporary art center of the C?ur d’Essonne Agglom%E9ration, Rotl%F2ta takes you on a journey to discover artistic and artisanal skills.

L’événement Vernissage de l’exposition itinérante Rotlòta Saint-Germain-lès-Arpajon a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Coeur Essonne