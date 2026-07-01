Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens Bibliothèque Jean Hervé Villeneuve-la-Comtesse
jeudi 16 juillet 2026 · Bibliothèque Jean Hervé · Villeneuve-la-Comtesse
Informations pratiques
Villeneuve-la-Comtesse
Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens
Bibliothèque Jean Hervé 1 place Charles de Gaulle Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Quelques pas avec les Amérindiens est une exposition composée de photographies prises par Pascale et Valéry Sauvage. Elle se veut être une immersion parmi l’une des traditions culturelles emblématiques des peuples nord-amérindiens les Pow Wow.
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Bibliothèque Jean Hervé 1 place Charles de Gaulle Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine asso@cultureandspirit.fr
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L’événement Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge