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AGENDA · Villeneuve-la-Comtesse

Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens Bibliothèque Jean Hervé Villeneuve-la-Comtesse

jeudi 16 juillet 2026 · Bibliothèque Jean Hervé · Villeneuve-la-Comtesse

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Bibliothèque Jean Hervé
Adresse
1 place Charles de Gaulle
Ville
17330 Villeneuve-la-Comtesse
Département
Charente-Maritime
Tarif

Villeneuve-la-Comtesse

Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens

Bibliothèque Jean Hervé 1 place Charles de Gaulle Villeneuve-la-Comtesse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Quelques pas avec les Amérindiens est une exposition composée de photographies prises par Pascale et Valéry Sauvage. Elle se veut être une immersion parmi l’une des traditions culturelles emblématiques des peuples nord-amérindiens les Pow Wow.
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Bibliothèque Jean Hervé 1 place Charles de Gaulle Villeneuve-la-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   asso@cultureandspirit.fr

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L’événement Vernissage de l’exposition photo Quelques pas avec les Amérindiens Villeneuve-la-Comtesse a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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