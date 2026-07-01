Informations pratiques

Maraussan

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS, PORTRAITS PASTELS & PHOTOS

Domaine de Perdiguier Maraussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

REGARDS, exposition de portraits au pastel d’Anne-Claire Jacquin et photos de Gérard Sendra.

REGARDS, exposition de portraits au pastel d’Anne-Claire Jacquin et photos de Gérard Sendra.

Anne-Claire Jacquin, diplômée de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Nice Villa Arson, réalise au pastel sépia des portraits de personnalités qui l’ont touchée, avec en toile de fond, des extraits de leurs écrits.

Gérard Sendra, photographe de la vie biterroise, présente une sélection de portraits où l’émotion, la poésie et la lumière subliment la magie de l’instant. .

Domaine de Perdiguier Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44 contact@domaineperdiguier.fr

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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS, PORTRAITS PASTELS & PHOTOS

REGARDS, an exhibition of pastel portraits by Anne-Claire Jacquin and photographs by Gérard Sendra.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION REGARDS, PORTRAITS PASTELS & PHOTOS Maraussan a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT LA DOMITIENNE