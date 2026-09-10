Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les Jardins du Bois de la Musse accueillent l’exposition photo et sonore conçue par l’association des Castors de St Yves sur l’histoire du quartier et des cités Castors.Rendez vous à partir de 14h : exposition, lecture, écoute de témoignages… et verre de l’amitié.***** Partenaires : Compagnie la Fidèle Idée, association Epicerie Libre, Association Vous êtes ici , Ville de Nantes – Direction du Patrimoine, Conservatoire de Bellevue.
Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Nantes 44800
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