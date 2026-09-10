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Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse · Nantes

Vernissage de l’exposition sur l’histoire des Castors St-Yves et Bois de la Musse Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse
Adresse
7 ter rue du Bois de la Musse - 2 rue Jean-Hilaire de Belloc 44100
Ville
44800 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, les Jardins du Bois de la Musse accueillent l’exposition photo et sonore conçue par l’association des Castors de St Yves sur l’histoire du quartier et des cités Castors.Rendez vous à partir de 14h : exposition, lecture, écoute de témoignages… et verre de l’amitié.***** Partenaires : Compagnie la Fidèle Idée, association Epicerie Libre, Association Vous êtes ici , Ville de Nantes – Direction du Patrimoine, Conservatoire de Bellevue.

Les Jardins Familiaux du Bois de la Musse Nantes 44800


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