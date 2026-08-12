Vernissage de l’expositon d’Anna Wanda Gogusey Antipode Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Vernissage de l’expositon d’Anna Wanda Gogusey Antipode Rennes Samedi 17 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Dans le cadre du festival Dangereuses Lectrices
* Antipode – L’Agora et Le Forum
* Entrée libre sur les horaires d’ouvertures
* Exposition visible du jeudi 8 octobre au lundi 16 novembre 2026.
* Vernissage le samedi 17 octobre à 19h.
**Anna Wanda Gogusey** – Illustratrice
Anna Wanda Gogusey, née en 1990, est une illustratrice et tatoueuse basée à Paris. Biberonnée à la littérature fantastique et fan d’égalité des genres et de destruction du patriarcat, Anna aime dessiner des animaux, des trucs qui se mangent, des gens qui se touchent et des voitures qui crament. Elle travaille pour des livres, des magazines, des podcasts, des affiches, et tout un tas de choses dessinées.
_Une exposition proposée en collaboration avec le Festival Dangereuses lectrices, dans le cadre de la thématique de cette édition : Ami·es / Ennemi·es._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T21:00:00.000+02:00
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https://antipode-rennes.fr/agenda/anna-wanda-gogusey-dans-le-cadre-du-festival-dangereuses-lectrices
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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