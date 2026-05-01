Saint-Félix-Lauragais

VERNISSAGE DES EXPOSITIONS DE MAI ET JUIN

59 Rue des Nobles Saint-Félix-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 21:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir les expositions en cours

Alain Bourrel maire de Saint Félix Lauragais, vice-président de la Communauté de Communes Aux sources du canal du Midi et l’Association pour le développement du tourisme et du patrimoine (ADTP) ont le plaisir de vous inviter au vernissage des expositions de mai et juin, le vendredi 22 mai à 18h30 au Château de Saint Félix Lauragais.

Au programme, des peintres, sculpteurs, photographes et collectionneurs

– Yvonne Salvy aquarelles

– Claude Taffarello cuisinières, jouets

– Stefano Lombardo sculptures

– Sandrine Ponferrada peintures

– David Vanorbeek sculptures

_ Nouveaux artistes occitans, art contemporain

Entrée gratuite.

Contact 05.62.18.96.99 adtpsaintfelix@gmail.com .

59 Rue des Nobles Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 96 99 adtpsaintfelix@gmail.com

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English :

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L’événement VERNISSAGE DES EXPOSITIONS DE MAI ET JUIN Saint-Félix-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE