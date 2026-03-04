Vernissage du projet d’ateliers d’écriture » Ensemble, racontons notre histoire » Samedi 21 mars, 15h00 Bibliothèque de Levroux Indre

Début : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T15:00:00+01:00 – 2026-03-21T17:00:00+01:00

À la bibliothèque de Levroux, entre septembre 2025 et janvier 2026, toutes les semaines une dizaine de participants de 60 ans et plus sont venus participer à des ateliers d’écriture animé par le conteur professionnel Jean-Claude Botton.

Ces ateliers se déroulaient dans le cadre du projet » Ensemble, racontons notre histoire » organisé en partenariat avec la mutualité française.

Le samedi 21 mars à 15 heures à la bibliothèque, se déroulera le vernissage pour ce projet, qui est l’aboutissement de plusieurs semaines d’écriture.

Sous forme de lecture, les participants présenteront leurs écrits, et leurs recueils regroupants les textes et poésies écritent par leur soin tout au long des ateliers.

Pour plus de convivialité, un pot d’honneur sera également offert par la commune. Un moment de partage à ne pas manquer !

Bibliothèque de Levroux 5 rue Gambetta, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire

