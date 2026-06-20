Vernissage et Concert pique-nique Festival d’été Musée Verlaine Juniville

Juniville

Vernissage et Concert pique-nique Festival d’été

Musée Verlaine 1 rue du Pont Paquis Juniville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’été s’installe, et Juniville sort le grand jeu ! Quand le soleil décline, le Musée Verlaine se transforme en scène à ciel ouvert pour son traditionnel concert pique-nique plein de charme et de surprises. Installez votre nappe, ouvrez votre panier… la soirée peut commencer ! Le coup d’envoi sera donné avec le vernissage de l’exposition de Brigitte Léonard, une invitation à plonger dans un univers artistique délicat et inspirant. Puis, place à la fantaisie avec Georges le clown, virtuose des balles et habitué des applaudissements rémois, qui distille humour et poésie dans ses jongleries lumineuses. Enfin, la nuit se posera doucement au rythme du Katleen Silvert Trio une parenthèse musicale élégante pour accompagner les dernières lueurs du jour. Entre éclats de rire, découvertes artistiques et notes envoûtantes, cette soirée d’été promet d’avoir un goût de revenez-y… l’été prochain !19h00 Vernissage de l’exposition de Brigitte Léonard19h30 Les jongleries de Georges le Clown20h00 Concert pique-nique avec Le Katleen Silvert TrioAccès libre et gratuitBuvette sur place Repas tiré du sac

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Musée Verlaine 1 rue du Pont Paquis Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 9 61 25 97 33 musee.verlaine@wanadoo.fr

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English :

Summer is here, and Juniville is pulling out all the stops! As the sun sets, the Verlaine Museum transforms into an open-air stage for its traditional picnic concert, full of charm and surprises. Spread out your picnic blanket, open your basket… let the evening begin! The festivities kick off with the opening of Brigitte Léonard’s exhibition, an invitation to immerse yourself in a delicate and inspiring artistic world. Then, it’s time for some whimsy with Georges the Clown, a ball-juggling virtuoso and a regular favorite of the Rémois audience, who weaves humor and poetry into his dazzling juggling acts. Finally, night will gently fall to the rhythm of the Katleen Silvert Trio: an elegant musical interlude to accompany the last glimmers of daylight. Between bursts of laughter, artistic discoveries, and enchanting melodies, this summer evening promises to leave you wanting more… next summer!7:00 p.m.: Opening reception for Brigitte Léonard’s exhibition7:30 p.m.: Juggling performance by Georges the Clown8:00 PM: Picnic concert with the Katleen Silvert TrioFree admissionRefreshments available on site%A0Bring your own food

L’événement Vernissage et Concert pique-nique Festival d’été Juniville a été mis à jour le 2026-06-20 par Ardennes Tourisme