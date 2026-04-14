Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard, EHPAD korian bois Robillard, Nantes
Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard, EHPAD korian bois Robillard, Nantes mardi 21 avril 2026.
Vernissage et exposition éphémère au Bois Robillard Mardi 21 avril, 15h00 EHPAD korian bois Robillard Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Différentes œuvres réalisées depuis plusieurs mois orchestrées par une équipe dynamique. Différents thèmes abordées en fonction des personnes et des saisons.
EHPAD korian bois Robillard 35 rue bois Robillard Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 89 40 00 »}]
Venez découvrir les œuvres réalisées par les résidents depuis plusieurs mois. Art peintures
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