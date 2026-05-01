Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc L’Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:30:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Inauguration de la nouvelle exposition temporaire de l’Imec à l’abbaye d’Ardenne

Inauguration de la nouvelle exposition temporaire de l’Imec à l’abbaye d’Ardenne:

Qui suis-je ? La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander qui suis-je ? ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Breton. Le roi, dirait Louis Marin. Le fou, dirait Shakespeare. Entre essais, rêveries, règle du jeu, gloses et autres biffures, c’est bien au miroir de la littérature que les formes les plus neuves se sont inventées pour répondre à l’énigme métaphysique. Ainsi, de Montaigne à Rousseau, de Leiris à Barthes, l’autoportrait, loin du simple récit biographique, est un genre littéraire qui a solidement fait ses preuves. Certains y voient même le secret de toutes recherches, et jusqu’aux plus scientifiques, car c’est toujours un sujet qui choisit, organise, interprète, qui lit en un mot. Loin du dogme d’une impersonnalité supposée, il revient à la modernité, qu’elle qu’en soit l’époque, de reconnaitre qu’un sujet n’est jamais anonyme… Thomas Clerc s’y aventure.

Nathalie Léger

vernissage 21 mai 2026 à partir de 18 h 30. Le vernissage sera suivi d’une performance de Thomas Clerc

reservation@imec-archives.com

Jusqu’au 29 novembre du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Exposition ouverte les jours fériés

Dossier pour la presse

En partenariat avec la Région Normandie, la DRAC Normandie, Twisto, et La Trombinette.

Illustration Masque d’ouvrier créé par Amleto Sartori pour L’Officina de Gabriel Cousin, mis en scène par Jacques Lecoq, 1951. Archives Gabriel Cousin/Imec. .

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc

Inauguration of Imec’s new temporary exhibition at Ardenne Abbey

L’événement Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Caen la Mer