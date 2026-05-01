Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc L’Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc L’Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe jeudi 21 mai 2026.

Lieu : L'Abbaye D'Ardenne

Adresse : Imec Abbaye d'Ardenne

Ville : 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Département : Calvados

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Inauguration de la nouvelle exposition temporaire de l’Imec à l’abbaye d’Ardenne
Inauguration de la nouvelle exposition temporaire de l’Imec à l’abbaye d’Ardenne:
Qui suis-je ? La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander qui suis-je ? ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Breton. Le roi, dirait Louis Marin. Le fou, dirait Shakespeare. Entre essais, rêveries, règle du jeu, gloses et autres biffures, c’est bien au miroir de la littérature que les formes les plus neuves se sont inventées pour répondre à l’énigme métaphysique. Ainsi, de Montaigne à Rousseau, de Leiris à Barthes, l’autoportrait, loin du simple récit biographique, est un genre littéraire qui a solidement fait ses preuves. Certains y voient même le secret de toutes recherches, et jusqu’aux plus scientifiques, car c’est toujours un sujet qui choisit, organise, interprète, qui lit en un mot. Loin du dogme d’une impersonnalité supposée, il revient à la modernité, qu’elle qu’en soit l’époque, de reconnaitre qu’un sujet n’est jamais anonyme… Thomas Clerc s’y aventure.
Nathalie Léger
vernissage 21 mai 2026 à partir de 18 h 30. Le vernissage sera suivi d’une performance de Thomas Clerc
reservation@imec-archives.com
Jusqu’au 29 novembre du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Exposition ouverte les jours fériés
Dossier pour la presse
En partenariat avec la Région Normandie, la DRAC Normandie, Twisto, et La Trombinette.
Illustration Masque d’ouvrier créé par Amleto Sartori pour L’Officina de Gabriel Cousin, mis en scène par Jacques Lecoq, 1951. Archives Gabriel Cousin/Imec.   .

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37  reservation@imec-archives.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc

Inauguration of Imec’s new temporary exhibition at Ardenne Abbey

L’événement Vernissage Exposition Autoportrait de Thomas Clerc Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Calvados)