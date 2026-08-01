Informations pratiques

Pont-Croix

Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P.

Atelier d’Images Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Vernissage de l’exposition de Fred P. à l’Atelier d’Images à Pont-Croix

La Bretagne et le Cap-Sizun y sont à l’honneur paysages breton, faune, flore et légendes locales, venez découvrir l’univers onirique de Fred P. et de ses aquarelles en présence de l’artiste.

Le vendredi 7 août à partir de 18h30.

Entrée libre .

Atelier d’Images Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P. Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz