UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-Croix

Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P. Pont-Croix

vendredi 7 août 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Atelier d'Images
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P.

Atelier d’Images Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Vernissage de l’exposition de Fred P. à l’Atelier d’Images à Pont-Croix
La Bretagne et le Cap-Sizun y sont à l’honneur paysages breton, faune, flore et légendes locales, venez découvrir l’univers onirique de Fred P. et de ses aquarelles en présence de l’artiste.

Le vendredi 7 août à partir de 18h30.

Entrée libre   .

Atelier d’Images Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P. Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Pont-Croix (Finistère)