Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P. Pont-Croix
vendredi 7 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P.
Atelier d’Images Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Vernissage de l’exposition de Fred P. à l’Atelier d’Images à Pont-Croix
La Bretagne et le Cap-Sizun y sont à l’honneur paysages breton, faune, flore et légendes locales, venez découvrir l’univers onirique de Fred P. et de ses aquarelles en présence de l’artiste.
Le vendredi 7 août à partir de 18h30.
Entrée libre .
Atelier d’Images Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Vernissage Exposition des Aquarelles de Fred P. Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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