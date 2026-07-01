Informations pratiques

Kerpert

Vernissage exposition Je sommes plusieurs

Abbaye de Coat Malouen Kerpert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Assistez au vernissage de l’exposition Je sommes plusieurs qui réunit Karine N’Guyen Van Tham et Juliette Zanon. Chez Karine N’Guyen Van Tham, la fiction devient un outil critique. Par le textile — tissage, broderie, confection d’objets et de vêtements — et le dessin, elle construit un ensemble de formes qui empruntent autant à l’archéologie qu’au musée ou à la relique. Tandis que le travail de Juliette Zanon s’ancre dans une relation immédiate au geste et au dessin. .

Abbaye de Coat Malouen Kerpert 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 02 06 74 72

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English :

L’événement Vernissage exposition Je sommes plusieurs Kerpert a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol