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Vernissage Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

Vernissage Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

Vernissage Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage », Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes samedi 25 avril 2026.

Lieu : Fonds Documentaire Tissé Métisse

Adresse : 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Vernissage Exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage » Samedi 25 avril, 15h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition « LIBRES ! Vies et combats contre l’esclavage » avec la présence de PAtricia Beauchamp-Afadé des Anneaux de la Mémoire.
Enrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 74 75 13 »}]
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Charlotte de Ligneris

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