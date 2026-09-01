Vernissage exposition Mrax Pélissanne
vendredi 18 septembre 2026 · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Vernissage exposition Mrax
Vendredi 18 septembre 2026 le vendredi de 18h30 à 20h30. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez les peintures de Mrax portraits, paysages et cartoons dans un style néo-pop
Portraits, couleurs vives et projections forment l’identité du style de Mrax néo-pop contemporain, dérivé du street art.
Mon travail est très lumineux, j’aime beaucoup les couleurs, l’harmonie entre elles. Je suis une professionnelle de la morphologie et de la colorimétrie donc j’aime peindre des portraits avec tout type de carnation Mrax .
Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Discover Mrax’s paintings: portraits, landscapes, and cartoons in a neo-pop style
L’événement Vernissage exposition Mrax Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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