La Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement est fière de vous présenter l’exposition « La jeunesse fait Ville« , qui est le fruit d’un travail collaboratif entre les équipes des six Centres Paris Anim’, la Mairie du 19ᵉ arrondissement et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris qui met en valeur l’engagement des jeunes dans les différents quartiers !

Nous vous convions au vernissage de cette exposition qui aura lieu le mercredi 4 février de 17h30 à 19h à la Mairie du 19ᵉ arrondissement.

Chaque image reflète le talent, l’engagement et la capacité des jeunes à faire bouger la ville !

L’exposition sera visible à la Mairie du 19ᵉ arrondissement jusqu’au 13 février 2026.

À travers une sélection de photos, venez découvrir des moments forts, créatifs et engagés autour de projets des Centres Paris Anim’ du 19e arrondissement mettant à l’honneur la joie et la créativité.

Le mercredi 04 février 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 PARIS



