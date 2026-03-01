Vernissage Mémoires Organiques Galerie Espace Liberté Crest
Vernissage Mémoires Organiques Galerie Espace Liberté Crest samedi 7 mars 2026.
Vernissage Mémoires Organiques
Galerie Espace Liberté 5 rue des Alpes Crest Drôme
Début : 2026-03-07 18:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
L’exposition Mémoires Organiques est un dialogue artistique entre Natasha Bertin, peintre plasticienne, et Monica PICAFLOR, sculptrice céramiste Raku.
Galerie Espace Liberté 5 rue des Alpes Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 70 27 42
English :
The exhibition Organic Memories is an artistic dialogue between Natasha Bertin, a visual artist and painter, and Monica PICAFLOR, a Raku ceramic sculptor.
