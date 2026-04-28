Verrières fait son vide Grenier Verrières
Verrières fait son vide Grenier Verrières dimanche 7 juin 2026.
Verrières
Verrières fait son vide Grenier
Verrières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Videz votre grenier à Verrières !
Dimanche 7 juin, Verrières fait son vide grenier de 9h à 17h !
Dimanche 7 juin 2026 9h00 à 16h00
Organisé par le Tiers-Lieu en bord de ruisseau, l’événement propose de nombreuses animations balade herbaliste à 11h, balade en calèche, exposition de peinture à la mairie, et le 1er championnat de boules carrées à 16h. Restauration et crêpes sur place.
Exposants 2 € l’emplacement (2m), véhicule interdit sur site (parking à 100m). Installation à partir de 6h30.
Inscriptions Obligatoires avant le 30 mai au 06.87.33.23.77 (Katia) ou 06.43.60.72.08 (Corinne). .
Verrières 12520 Aveyron Occitanie +33 6 43 60 72 08 verrieresfaitsonvidegrenier@gmail.com
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L’événement Verrières fait son vide Grenier Verrières a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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