Visite découverte du Jardin » Le Mas du Pré » 6 et 7 juin Le Mas du Pré Vienne

4€, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Découvrez à votre rythme un espace où nature, biodiversité et créativité se rencontrent. Laissez-vous guider par les sentiers, les couleurs et les parfums de ce jardin en constante évolution.

Le Mas du Pré 15 rue du Pré de la Loge, 86410 Verrières Verrières 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 03 35 11 97 Créé en 2007, ce jardin marie avec harmonie les influences méditerranéenne, anglaise et italienne, tout en évoluant constamment. Cultivé sans traitement chimique, il est reconnu comme Refuge LPO et inscrit au répertoire des Jardins de Noé. En 2024, la Société Nationale d’Horticulture de France lui a décerné le 1er Prix « Lucie et Roland Gombault – Jardins Secrets 2023 », couronnant ainsi son engagement en faveur de la biodiversité.

Ici, roses anglaises et anciennes, lavandes et euphorbes composent des scènes végétales variées, tandis que les constructions en châtaignier renforcent son caractère naturel. Le choix des essences et des matériaux, pensé pour s’intégrer parfaitement au paysage environnant, témoigne d’une attention constante portée à l’équilibre entre nature et création. Stationnement

Découvrez à votre rythme un espace où nature, biodiversité et créativité se rencontrent. Laissez-vous guider par les sentiers, les couleurs et les parfums de ce jardin en constante évolution.

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