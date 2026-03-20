Versailles IRONMAN 70.3

Ironman Group Versailles Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Préparez-vous à une course hors du commun. Plongez dans un monde où le temps et l’histoire se confondent, où chaque foulée vous mènera devant des châteaux majestueux, des jardins sereins et des étangs scintillants.

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Ironman Group Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 4 97 03 26 86 versailles70.3@ironman.com

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English : Versailles IRONMAN 70.3

Prepare for a race like no other. Step into a world where time and history converge, where every stride takes you past majestic castles, serene gardens, and shimmering ponds.

L’événement Versailles IRONMAN 70.3 Versailles a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc