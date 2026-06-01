Verson en musique Salle des Trois Ormes Verson

Verson

Verson en musique

Salle des Trois Ormes Rue Pierre de Coubertin Verson Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au programme un atelier d’écriture participatif en début de journée et deux concerts aux univers singuliers en soirée.

Au programme un atelier d’écriture participatif en début de journée et deux concerts aux univers singuliers en soirée.

• 11h atelier d’écriture, dès 10 ans Espace Senghor (sur résa)

• 19h concerts Terrasse salle des Trois Ormes

> Restauration sur place avec l’Olivade

L’artiste LOX’ONE ouvrira l’événement avec son atelier d’écriture LOX’ONE déploie ses “Elles” . Inspirée par son univers mêlant chanson française, rythmes caribéens et électro minimaliste, elle proposera aux participants, dès 10 ans, de créer collectivement une chanson autour d’une figure féminine, réelle ou imaginaire.

La soirée se poursuivra en musique avec deux concerts aux couleurs artistiques affirmées.

Mary L*Asterisk, accompagnée de Julien Goutorbe, embarquera le public dans une chanson pop voyageuse aux influences multiples. Entre textes sensibles, groove captivant et envolées musicales, le duo promet un concert vibrant et intimiste.

Puis LOX’ONE dévoilera son univers poétique et métissé, porté par une énergie libre et des sonorités qui échappent aux étiquettes.

Un rendez-vous musical ouvert à tous, entre écriture, découvertes et émotions partagées. .

Salle des Trois Ormes Rue Pierre de Coubertin Verson 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 44 80 labibliotheque@ville-verson.fr

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English : Verson en musique

On the programme: a participatory writing workshop at the start of the day and two concerts in singular universes in the evening.

L’événement Verson en musique Verson a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer