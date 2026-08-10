Informations pratiques

Limoux

VES 2026 DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

34 Promenade du Tivoli Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Et si vous redécouvriez le vin autrement ?

Anne de Joyeuse vous propose une expérience sensorielle originale qui mettra vos papilles à l’épreuve. Plongez dans l’univers des arômes grâce à une dégustation réalisée dans des verres noirs. Privés de tout repère visuel, vous serez invités à vous fier uniquement à vos sens pour identifier les caractéristiques des vins dégustés, explorer leurs subtilités et vous laisser surprendre par chaque cuvée. Une expérience ludique, conviviale et pleine de surprises qui permet d’aborder la dégustation sous un angle inédit, en éveillant la curiosité aussi bien des amateurs que des connaisseurs. Osez le défi et laissez vos sens vous guider au cœur des saveurs du Limouxin.

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34 Promenade du Tivoli Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 79 40

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English :

What if you rediscovered wine in a whole new way?

Anne de Joyeuse invites you to an original sensory experience that will put your taste buds to the test. Immerse yourself in the world of aromas through a tasting conducted using black glasses. Deprived of any visual cues, you’ll be invited to rely solely on your senses to identify the characteristics of the wines you’re tasting, explore their subtleties, and let yourself be surprised by each vintage. A fun, friendly experience full of surprises that offers a unique perspective on wine tasting, sparking the curiosity of both enthusiasts and connoisseurs alike. Take on the challenge and let your senses guide you to the heart of the flavors of the Limoux region.

L’événement VES 2026 DÉGUSTATION À L’AVEUGLE Limoux a été mis à jour le 2026-08-10 par