Vestiaire solidaire spécial fêtes des mères RELAIS ASSOCIATIF Sérignac-sur-Garonne

Sérignac-sur-Garonne

Vestiaire solidaire spécial fêtes des mères

RELAIS ASSOCIATIF 2405 AVENUE DES LANDES Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Chacun prend selon ses besoins. Ce lieu est ouvert à tout le monde dans le respect, la simplicité et la bienveillance. Il n’y a pas de prix, juste une boite à don. N’hésitez pas à passer la porte, vous êtes les bienvenus, aucun jugement, aucun engagement.

Chacun prend selon ses besoins. Ce lieu est ouvert à tout le monde dans le respect, la simplicité et la bienveillance. Il n’y a pas de prix, juste une boite à don. N’hésitez pas à passer la porte, vous êtes les bienvenus, aucun jugement, aucun engagement. .

RELAIS ASSOCIATIF 2405 AVENUE DES LANDES Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 56 42 75 coworking.serignac@gmail.com

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English : Vestiaire solidaire spécial fêtes des mères

Everyone takes what they need. This place is open to everyone, with respect, simplicity and kindness. There’s no price, just a donation box. Don’t hesitate to walk through the door, you’re welcome, no judgement, no commitment.

L’événement Vestiaire solidaire spécial fêtes des mères Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen