Victor Popp et l’horlogerie pneumatique à Paris Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Victor Popp et l’horlogerie pneumatique à Paris Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris mardi 13 janvier 2026.

Au cours des années 1870, la ville de Paris s’est inquiétée d’un problème d’unification de l’heure : les nombreuses horloges publiques n’affichaient pas la même heure. En 1878, un ingénieur d’origine autrichienne, Victor Popp (1846-1912) proposa un système d’horlogerie pneumatique, autorisé de manière expérimentale par la ville. Popp créa une usine centrale de compression d’air en bas de la rue Sainte-Anne, dans le premier arrondissement, utilisant les égouts pour faire passer des canalisations depuis une horloge directrice vers des horloges réceptrices installées sur la chaussée publique ; un service privé proposait des pendules d’appartement pour un abonnement de cinq centimes par jour.

Inauguré en mars 1880, ce réseau d’horlogerie pneumatique fut un succès, à l’origine d’un réseau de distribution d’énergie par l’air comprimé unique au monde et qui, à sa plus grande extension, comptait mille kilomètres de canalisations et dix mille clients. Ce réseau ne fut abandonné qu’en 1995, mais la conférence s’attachera surtout à ses origines dans l’horlogerie.

Conférence par Paul SMITH, Ph.D. (Cantab.), ancien chercheur à la direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture, en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Le mardi 13 janvier 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, inscription obligatoire une semaine avant la conférence sur inscriptions@shpif.fr, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-13T16:30:00+01:00

fin : 2026-01-13T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-13T15:30:00+02:00_2026-01-13T17:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 18 boulevard SérurierParis

https://archives.paris.fr/ +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis