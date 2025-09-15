Vida La Souterraine

Vida La Souterraine jeudi 26 février 2026.

Vida

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Ses deux mains, un peu de laine, trois bouts de tissus, il n’en faut pas plus à Javier Aranda pour fasciner son auditoire ! Avec quelques paroles et beaucoup d’onomatopées, le marionnettiste raconte une vie entière de l’enfance à la vieillesse, en passant par la mort de l’être aimé. La vie, quoi ! Et il parvient à faire rire et à toucher l’âme. D’aucuns disent qu’il laisse une empreinte indélébile.

Les objets ont leur propre personnalité. Les mains sont les acteurs principaux, des êtres uniques qui créent le mouvement, l’émotion et la vie. De chaque recoin, de chaque panier, naît une nouvelle vie, des vies précieuses, singulières et uniques. Jubilatoire et techniquement bluffant, la pièce de l’artiste espagnol Javier Aranda est tour à tour extrêmement drôle, espiègle et infiniment émouvante

Durée 55 mn

Tout public, à partir de 7 ans .

