AGENDA · Vidaillac
Vidaillac en fête Vidaillac
samedi 8 août 2026 · Vidaillac
Informations pratiques
Vidaillac
Vidaillac en fête
le bourg Vidaillac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-08
Nombreuses animations, repas, bal, pétanque et brocante pour la fête de Vidaillac !
Nombreuses animations, repas, bal, pétanque et brocante pour la fête de Vidaillac !
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le bourg Vidaillac 46260 Lot Occitanie vidaillac.animation@gmail.com
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English :
Lots of activities, meals, a dance, pétanque, and a flea market for the Vidaillac Festival!
L’événement Vidaillac en fête Vidaillac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Lalbenque Limogne