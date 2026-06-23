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AGENDA · Vidaillac

Vidaillac en fête Vidaillac

samedi 8 août 2026 · Vidaillac

Vidaillac en fête Vidaillac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Adresse
le bourg
Ville
46260 Vidaillac
Département
Lot
Tarif

Vidaillac

Vidaillac en fête

le bourg Vidaillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-08

Nombreuses animations, repas, bal, pétanque et brocante pour la fête de Vidaillac !

Nombreuses animations, repas, bal, pétanque et brocante pour la fête de Vidaillac !

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le bourg Vidaillac 46260 Lot Occitanie   vidaillac.animation@gmail.com

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English :

Lots of activities, meals, a dance, pétanque, and a flea market for the Vidaillac Festival!

L’événement Vidaillac en fête Vidaillac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT CVL Lalbenque Limogne