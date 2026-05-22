Vide-Atelier d’Artiste Atelier M Anne-Sophie Menet Quiberville
Vide-Atelier d’Artiste Atelier M Anne-Sophie Menet Quiberville samedi 30 mai 2026.
Quiberville
Vide-Atelier d’Artiste
Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’artiste plasticienne Anne-Sophie Menet change d’atelier, pour l’aider à partir légère un vide atelier est organisé.
Vous y trouverez du matériel de création (meubles, outils, chevalet, cadres …) et bien sûr de ses travaux de différentes périodes (peintures, sculptures, dessins…)
L’occasion de trouver votre bonheur et d’échanger ! .
Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 25 25 57 annesophie.menet@gmail.com
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English : Vide-Atelier d’Artiste
L’événement Vide-Atelier d’Artiste Quiberville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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