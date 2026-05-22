Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Atelier d’Artiste Atelier M Anne-Sophie Menet Quiberville

Vide-Atelier d’Artiste Atelier M Anne-Sophie Menet Quiberville samedi 30 mai 2026.

Lieu : Atelier M Anne-Sophie Menet

Adresse : 84 Rue des Coquelicots

Ville : 76860 Quiberville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quiberville

Vide-Atelier d’Artiste

Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’artiste plasticienne Anne-Sophie Menet change d’atelier, pour l’aider à partir légère un vide atelier est organisé.
Vous y trouverez du matériel de création (meubles, outils, chevalet, cadres …) et bien sûr de ses travaux de différentes périodes (peintures, sculptures, dessins…)
L’occasion de trouver votre bonheur et d’échanger !   .

Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 25 25 57  annesophie.menet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Atelier d’Artiste

L’événement Vide-Atelier d’Artiste Quiberville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Quiberville (Seine-Maritime)