Vide-Atelier d’Artiste Atelier M Anne-Sophie Menet Quiberville

Quiberville

Vide-Atelier d’Artiste

Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’artiste plasticienne Anne-Sophie Menet change d’atelier, pour l’aider à partir légère un vide atelier est organisé.

Vous y trouverez du matériel de création (meubles, outils, chevalet, cadres …) et bien sûr de ses travaux de différentes périodes (peintures, sculptures, dessins…)

L’occasion de trouver votre bonheur et d’échanger ! .

Atelier M Anne-Sophie Menet 84 Rue des Coquelicots Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 17 25 25 57 annesophie.menet@gmail.com

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English : Vide-Atelier d’Artiste

L’événement Vide-Atelier d’Artiste Quiberville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux