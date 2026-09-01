Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres
vendredi 11 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Vide-atelier de la Dame à la Licorne
Mail Jean de Dunois Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 10:30:00
fin : 2026-11-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Comme tous les 2es vendredis de chaque mois, la Dame à la licorne vous accueillera pour son vide-atelier.
Vente exceptionnelle de costumes, vêtements, accessoires, tissus et mercerie. Venez nombreux. .
Mail Jean de Dunois Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 85 70 62 45 atelierlicorne@wanadoo.fr
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English :
Every 2nd Friday of the month, the Lady of the Unicorn welcomes you to her workshop sale.
L’événement Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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