Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

Vide-atelier de sculptures

19 Rue du Vieux Lavoir Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-atelier de sculptures de Daniel Laco pièces uniques, créations originales, prix atelier.

Les samedi 15 et dimanche 16 août, de 10h à 19h, 19 rue du Vieux Lavoir à Blainville-sur-Mer. .

19 Rue du Vieux Lavoir Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

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English : Vide-atelier de sculptures

L’événement Vide-atelier de sculptures Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme