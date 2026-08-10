Vide-atelier de sculptures Blainville-sur-Mer
dimanche 16 août 2026 · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
Vide-atelier de sculptures
19 Rue du Vieux Lavoir Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide-atelier de sculptures de Daniel Laco pièces uniques, créations originales, prix atelier.
Les samedi 15 et dimanche 16 août, de 10h à 19h, 19 rue du Vieux Lavoir à Blainville-sur-Mer. .
19 Rue du Vieux Lavoir Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-atelier de sculptures
L’événement Vide-atelier de sculptures Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Blainville-sur-Mer (Manche)
- Concert Stockwood La Cabane Blainville-sur-Mer 10 août 2026
- Le Scenek’ Live Music Duo Flash Black Village vacances VTF Le Sénéquet Blainville-sur-Mer 12 août 2026
- DJ Tom Angelo Zone d’activité les Landelles Blainville-sur-Mer 14 août 2026
- Séance de sophrologie Bulle de nature Blainville-sur-Mer 14 août 2026
- Concert Jean-Richard Blainville-sur-Mer 14 août 2026