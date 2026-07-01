Vide-bibliothèque Terasse du bar-tabac des Collines Crépol
dimanche 19 juillet 2026 · Terasse du bar-tabac des Collines · Crépol
Informations pratiques
Crépol
Vide-bibliothèque
Terasse du bar-tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La bibliothèque de Crépol organise un vide bibliothèque sur la terrasse du bar tabac. L’association des Victimes du Bal de Crépol sera présente de même pour un vide-dressing afin de lever des fonds.
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Terasse du bar-tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 72 91 bibliocrepol@orange.fr
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English :
The Crépol Library is organizing a book sale on the terrace of the bar-tobacco shop. The Association of Victims of the Crépol Ball will also be there to hold a clothing sale to raise funds.
L’événement Vide-bibliothèque Crépol a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme
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