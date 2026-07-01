Vide-bibliothèque Terasse du bar-tabac des Collines Crépol

Informations pratiques

Crépol

Vide-bibliothèque

Terasse du bar-tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La bibliothèque de Crépol organise un vide bibliothèque sur la terrasse du bar tabac. L’association des Victimes du Bal de Crépol sera présente de même pour un vide-dressing afin de lever des fonds.

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Terasse du bar-tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 72 91 bibliocrepol@orange.fr

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English :

The Crépol Library is organizing a book sale on the terrace of the bar-tobacco shop. The Association of Victims of the Crépol Ball will also be there to hold a clothing sale to raise funds.

L’événement Vide-bibliothèque Crépol a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme