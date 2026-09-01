Vide bibliothèque et vide-dressing Sur le parking du Bar tabac des Collines Crépol

samedi 19 septembre 2026 · Sur le parking du Bar tabac des Collines · Crépol

Informations pratiques

Crépol

Vide bibliothèque et vide-dressing

Sur le parking du Bar tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les bénévoles organisent un vide bibliothèque où venir chiner des livres déclassés à petits prix, mais aussi des articles de vide dressing dont les bénéfices seront reversés à l’assocation des victimes du bal de Crépol.

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Sur le parking du Bar tabac des Collines 15 rue des Douves Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 81 44

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English :

Volunteers are organizing a library book sale where you can come and browse for discounted booksat low prices, as well as items from a clothing sale, with proceeds going to the association for victims of the Crépol prom.

L’événement Vide bibliothèque et vide-dressing Crépol a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme