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Vide château avant travaux au Château de Varvannes Château de Varvannes Val-de-Saâne

Vide château avant travaux au Château de Varvannes Château de Varvannes Val-de-Saâne samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Château de Varvannes

Adresse : 799 Rue de L’Ancien Chateau

Ville : 76890 Val-de-Saâne

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Val-de-Saâne

Vide château avant travaux au Château de Varvannes

Château de Varvannes 799 Rue de L’Ancien Chateau Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez nombreux pour ce vide château avant travaux organisé par l’association le château de Varvannes pour la restauration et la conservation du patrimoine.
Un marché d’artisans locaux vous attend dans le parc accompagné d’un foodtruck et d’une buvette sur place. Pour les enfants un petit coin coloriage et des jeux seront installés.   .

Château de Varvannes 799 Rue de L’Ancien Chateau Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 43 71 15  chateaudevarvannes@gmail.com

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English : Vide château avant travaux au Château de Varvannes

L’événement Vide château avant travaux au Château de Varvannes Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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