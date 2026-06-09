Vide château avant travaux au Château de Varvannes Château de Varvannes Val-de-Saâne
Vide château avant travaux au Château de Varvannes Château de Varvannes Val-de-Saâne samedi 4 juillet 2026.
Val-de-Saâne
Vide château avant travaux au Château de Varvannes
Château de Varvannes 799 Rue de L’Ancien Chateau Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez nombreux pour ce vide château avant travaux organisé par l’association le château de Varvannes pour la restauration et la conservation du patrimoine.
Un marché d’artisans locaux vous attend dans le parc accompagné d’un foodtruck et d’une buvette sur place. Pour les enfants un petit coin coloriage et des jeux seront installés. .
Château de Varvannes 799 Rue de L’Ancien Chateau Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 43 71 15 chateaudevarvannes@gmail.com
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L’événement Vide château avant travaux au Château de Varvannes Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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