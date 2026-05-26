Vide de grenier Salle communale Vieux-Moulin
Vide de grenier Salle communale Vieux-Moulin dimanche 26 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Vide de grenier
Salle communale Rue du centre Vieux-Moulin Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez faire le pleins de bonnes affaires au vide grenier !Tout public
0 .
Salle communale Rue du centre Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 7 82 82 18 33 mauricette.dessalle@gmail.com
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English :
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L’événement Vide de grenier Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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