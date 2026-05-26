Vide de grenier Salle communale Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Vide de grenier

Salle communale Rue du centre Vieux-Moulin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez faire le pleins de bonnes affaires au vide grenier !Tout public

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Salle communale Rue du centre Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est +33 7 82 82 18 33 mauricette.dessalle@gmail.com

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English :

Come and fill up on bargains at the garage sale!

L’événement Vide de grenier Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES