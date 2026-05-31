Restauration et remise en route d’un moulin à huile et son pressoir datés du XVIIIème siècle, Mairie, Vieux-Moulin

Restauration et remise en route d’un moulin à huile et son pressoir datés du XVIIIème siècle Dimanche 20 septembre, 09h00 Mairie Vosges

Tartes flambées : règlement en espèces uniquement. Parking de la mairie à proximité (50 mètres)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association ADEVIMO vous invite à venir découvrir un authentique moulin à huile du XVIIIᵉ siècle, ainsi que son ancien pressoir entièrement restauré par les bénévoles de l’association.

Au programme :

-Visite et présentation du moulin et de son fonctionnement d’époque,

-Échanges avec les passionnés de patrimoine et de savoir-faire anciens,

-Ambiance conviviale et animations tout au long de la journée.

Pour prolonger ce moment de découverte, profitez également d’une restauration sur place avec de délicieuses tartes flambées, ainsi qu’un coin buvette.

Venez nombreux partager un moment authentique au cœur du patrimoine rural et découvrir l’histoire et le travail de restauration mené par l’association!

Entrée libre – Ambiance familiale et conviviale.

Mairie 6 rue de la déportation 88210 Vieux-Moulin Vieux-Moulin 88210 Vosges Grand Est 0329576332 https://vieux-moulin-vosges.wixsite.com/sitevm https://www.facebook.com/profile.php?id=100069466366805

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association ADEVIMO vous invite à venir découvrir un authentique moulin à huile du XVIIIᵉ siècle ainsi que son ancien pressoir entièrement restauré par les …

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