Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical spécial famille avec Lisa Strauss #2 Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical spécial famille avec Lisa Strauss #2

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

10h | Départ (accueil 15 minutes avant)

12h | Arrivée retour au point de départ

Lisa Strauss, violoncelle

L’expérience sensorielle du Bain de forêt musical, spécialement adaptée pour les familles ! Parents et enfants partagent les bienfaits de la nature, de la musique et des ateliers bien-être dans le cadre exceptionnel des forêts de Compiègne et de Laigue.

Au menu, marche courte et ancrage pour petits et grands, initiation aux fondements de la sylvothérapie et surtout quelques clés pour apprendre à mieux écouter la musique, soi-même, les autres grâce à la nature qui nous entoure. Au plaisir de vous accueillir nombreux !

Ce Bain de Forêt Musical est ouvert aux familles, quelle que soit leur composition, comprenant au minimum un adulte ainsi qu’un ou plusieurs enfants de 6 à 18 ans.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 2 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.

Prévoir un équipement adapté et des chaussures de marche.

Le festival, organisateur, se réserve la possibilité, si les conditions météorologiques ne permettaient pas le bon déroulement de cette marche (notamment pour la préservation des instruments de musique), d’annuler celle-ci. Vous seriez, dans ce cas, prévenus la veille au soir.

10h | Départ (accueil 15 minutes avant)

12h | Arrivée retour au point de départ

Lisa Strauss, violoncelle

L’expérience sensorielle du Bain de forêt musical, spécialement adaptée pour les familles ! Parents et enfants partagent les bienfaits de la nature, de la musique et des ateliers bien-être dans le cadre exceptionnel des forêts de Compiègne et de Laigue.

Au menu, marche courte et ancrage pour petits et grands, initiation aux fondements de la sylvothérapie et surtout quelques clés pour apprendre à mieux écouter la musique, soi-même, les autres grâce à la nature qui nous entoure. Au plaisir de vous accueillir nombreux !

Ce Bain de Forêt Musical est ouvert aux familles, quelle que soit leur composition, comprenant au minimum un adulte ainsi qu’un ou plusieurs enfants de 6 à 18 ans.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 2 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.

Prévoir un équipement adapté et des chaussures de marche.

Le festival, organisateur, se réserve la possibilité, si les conditions météorologiques ne permettaient pas le bon déroulement de cette marche (notamment pour la préservation des instruments de musique), d’annuler celle-ci. Vous seriez, dans ce cas, prévenus la veille au soir. .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

10h | Departure (welcome 15 minutes before)

12h | Arrival and return to starting point

Lisa Strauss, cello

The sensory experience of the Musical Forest Bath, specially adapted for families! Parents and children share the benefits of nature, music and well-being workshops in the exceptional setting of the forests of Compiègne and Laigue.

On the menu: short walks and anchoring for young and old, an introduction to the fundamentals of sylvotherapy and, above all, a few keys to learning to listen better to music, to ourselves, to others thanks to the nature that surrounds us. We look forward to welcoming you all!

This Musical Forest Bath is open to families of all sizes, including at least one adult and one or more children aged 6 to 18.

In Japan, the benefits for body and mind of shinrin yoku, the practice of immersion and meditation in the forest, are well known. The Musical Forest Bath here takes the form of a 2-hour walk, guided by a mediator and accompanied by a musician, where intimate, attentive contact with nature and music provides the path to self-knowledge, harmony and well-being.

Animals are not allowed on Musical Forest Baths.

Please bring suitable equipment and walking shoes.

The festival organizer reserves the right to cancel the walk if weather conditions prevent it from running smoothly (in particular to preserve the musical instruments). In this case, you will be notified the evening before.

L’événement Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical spécial famille avec Lisa Strauss #2 Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme