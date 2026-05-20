Festival des Forêts I Symphonie des jouets Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Symphonie des jouets

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:30:00

fin : 2026-06-28 17:15:00

Date(s) :

2026-06-28

Une journée pour goûter au plaisir de la musique en famille dans un lieu préservé, au cœur de la forêt de Compiègne. Un parcours à construire à la carte concert en famille, bébé-concert, bain de forêt musical ludique, visites découvertes, atelier d’écoute, un jeu de piste sonore, bar à crêpes, navette gratuite et parking à vélos. Tout est fait pour le bonheur des petits et des grands !

16h30 | Symphonie des jouets

Orchestre Col’Legno

Thomas Forget, direction

Joseph HAYDN/ Léopold MOZART Symphonie des jouets*

* La paternité de cette œuvre a longtemps été attribuée à Haydn mais il semblerait qu’elle revienne à Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus.

Des instruments inhabituels se sont glissés dans l’orchestre… des jouets ! Et si les enfants devenaient à leur tour, musiciens ?

13h00 & 14h00

Visites découvertes

13h00 Observer la forêt

14h00 Si le Prieuré m’était conté

De 12h00 à 17h00

Jeu de piste, le Bestiaire sonore

ACCES LIBRE ET GRATUIT

De drôles d’animaux se sont cachés dans la forêt. Pars à leur recherche ! Un parcours ludique inspiré par lutherie sauvage et imaginé par Xavier Méchali pour petits et grands.

Atelier d’écoute, Forêts sonnantes enregistrement et montage réalisé par l’audio-naturaliste Marc Namblard, César du Meilleur 2026 pour le Chant des forêts

Food truck crêpes

12h00 à 17h00

(sans réservation, règlement sur place)

Pour le déjeuner et le goûter, un grand choix de recettes salées et sucrées

Une journée pour goûter au plaisir de la musique en famille dans un lieu préservé, au cœur de la forêt de Compiègne. Un parcours à construire à la carte concert en famille, bébé-concert, bain de forêt musical ludique, visites découvertes, atelier d’écoute, un jeu de piste sonore, bar à crêpes, navette gratuite et parking à vélos. Tout est fait pour le bonheur des petits et des grands !

16h30 | Symphonie des jouets

Orchestre Col’Legno

Thomas Forget, direction

Joseph HAYDN/ Léopold MOZART Symphonie des jouets*

* La paternité de cette œuvre a longtemps été attribuée à Haydn mais il semblerait qu’elle revienne à Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus.

Des instruments inhabituels se sont glissés dans l’orchestre… des jouets ! Et si les enfants devenaient à leur tour, musiciens ?

13h00 & 14h00

Visites découvertes

13h00 Observer la forêt

14h00 Si le Prieuré m’était conté

De 12h00 à 17h00

Jeu de piste, le Bestiaire sonore

ACCES LIBRE ET GRATUIT

De drôles d’animaux se sont cachés dans la forêt. Pars à leur recherche ! Un parcours ludique inspiré par lutherie sauvage et imaginé par Xavier Méchali pour petits et grands.

Atelier d’écoute, Forêts sonnantes enregistrement et montage réalisé par l’audio-naturaliste Marc Namblard, César du Meilleur 2026 pour le Chant des forêts

Food truck crêpes

12h00 à 17h00

(sans réservation, règlement sur place)

Pour le déjeuner et le goûter, un grand choix de recettes salées et sucrées .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

A day to enjoy the pleasures of music with the whole family in an unspoilt setting in the heart of the Compiègne forest. An à la carte itinerary: family concert, baby concert, musical forest bath, discovery tours, listening workshop, sound treasure hunt, crêpe bar, free shuttle bus and bicycle parking. It’s all there for young and old to enjoy!

4.30pm | Toy Symphony

Col?Legno Orchestra

Thomas Forget, conductor

Joseph HAYDN/Léopold MOZART Toy Symphony*

* This work has long been attributed to Haydn, but it seems to have been written by Leopold Mozart, father of Wolfgang Amadeus.

Unusual instruments have found their way into the orchestra? toys! What if children were to become musicians in their own right?

1pm & 2pm

Discovery tours

1:00 pm Observe the forest

2:00 If I Were Told the Story of the Priory

12:00 pm to 5:00 pm

Bestiaire sonore treasure hunt

FREE ADMISSION

Some strange animals are hiding in the forest. Go and find them! A fun trail inspired by lutherie sauvage and designed by Xavier Méchali for young and old alike.

Listening workshop, Forêts sonnantes recording and editing by audio-naturalist Marc Namblard, César for Best 2026 for Le Chant des forêts

Pancake food truck

12:00 pm to 5:00 pm

(no reservation, payment on site)

For lunch and snacks, a wide choice of sweet and savoury recipes

L’événement Festival des Forêts I Symphonie des jouets Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme