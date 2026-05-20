Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Atelier Yoga du son

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Avec Larissa Roy, professeur de yoga

Découvrez le pouvoir de votre voix au cœur de la forêt. À travers le chant en sanskrit, cet atelier vous invite à une expérience libératrice, entre détente corporelle et stimulation de la plasticité cérébrale.

Avec Larissa Roy, professeur de yoga

Découvrez le pouvoir de votre voix au cœur de la forêt. À travers le chant en sanskrit, cet atelier vous invite à une expérience libératrice, entre détente corporelle et stimulation de la plasticité cérébrale. .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

With Larissa Roy, yoga teacher

Discover the power of your voice in the heart of the forest. Through Sanskrit chanting, this workshop invites you to a liberating experience, combining bodily relaxation and stimulation of cerebral plasticity.

L’événement Festival des Forêts I Atelier Yoga du son Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme