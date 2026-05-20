Festival des Forêts I Atelier Yoga du son Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Atelier Yoga du son Vieux-Moulin samedi 4 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Atelier Yoga du son
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Avec Larissa Roy, professeur de yoga
Découvrez le pouvoir de votre voix au cœur de la forêt. À travers le chant en sanskrit, cet atelier vous invite à une expérience libératrice, entre détente corporelle et stimulation de la plasticité cérébrale.
Avec Larissa Roy, professeur de yoga
Découvrez le pouvoir de votre voix au cœur de la forêt. À travers le chant en sanskrit, cet atelier vous invite à une expérience libératrice, entre détente corporelle et stimulation de la plasticité cérébrale. .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
With Larissa Roy, yoga teacher
Discover the power of your voice in the heart of the forest. Through Sanskrit chanting, this workshop invites you to a liberating experience, combining bodily relaxation and stimulation of cerebral plasticity.
L’événement Festival des Forêts I Atelier Yoga du son Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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