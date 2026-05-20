Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

20h00 | Séance d’initiation à la méditation

(Réservée exclusivement aux personnes munies d’un billet pour le concert. Réservez votre place)

21h00 | Concert

Afin de s’immerger complètement dans la beauté des œuvres, l’Orchestre de Chambre slovaque, après une prestation remarquée en 2019, propose un concert sans applaudissement entre les morceaux. Une expérience à vivre sous la voûte étoilée.

L’Orchestre de Chambre slovaque

direction Ewald Danel

Joseph HAYDN, Sept dernières paroles du Christ sur la croix Introduction

Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618

Anton BRUCKNER, Quatuor à cordes en do mineur, WAB111 3. Adagio

Ilse WEBER, Wiegala

Igor GARVANSKÝ, Élégie pour violon et cordes

František POUL, D’une rive à l’autre

Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile pour cordes

Pyotr Ilitch TCHAIKOVSKY, Andante cantabile

Edward ELGAR, Sérénade en mi mineur, Op. 20 2. Larghetto

Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (d’après le largo de la Symphonie du Nouveau Monde, N°9 Op. 95)

22h30 | After surprise en forêt

20h00 | Séance d’initiation à la méditation

(Réservée exclusivement aux personnes munies d’un billet pour le concert. Réservez votre place)

21h00 | Concert

Afin de s’immerger complètement dans la beauté des œuvres, l’Orchestre de Chambre slovaque, après une prestation remarquée en 2019, propose un concert sans applaudissement entre les morceaux. Une expérience à vivre sous la voûte étoilée.

L’Orchestre de Chambre slovaque

direction Ewald Danel

Joseph HAYDN, Sept dernières paroles du Christ sur la croix Introduction

Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618

Anton BRUCKNER, Quatuor à cordes en do mineur, WAB111 3. Adagio

Ilse WEBER, Wiegala

Igor GARVANSKÝ, Élégie pour violon et cordes

František POUL, D’une rive à l’autre

Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile pour cordes

Pyotr Ilitch TCHAIKOVSKY, Andante cantabile

Edward ELGAR, Sérénade en mi mineur, Op. 20 2. Larghetto

Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (d’après le largo de la Symphonie du Nouveau Monde, N°9 Op. 95)

22h30 | After surprise en forêt .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

8:00 pm | Introductory meditation session

(Reserved exclusively for concert ticket holders. Reserve your place)

9:00 pm | Concert

To fully immerse you in the beauty of the works, the Slovak Chamber Orchestra, after a remarkable performance in 2019, is offering a concert without applause between pieces. An experience to be enjoyed under the stars.

Slovak Chamber Orchestra

conducted by Ewald Danel

Joseph HAYDN, Seven last words of Christ on the cross ? Introduction

Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618

Anton BRUCKNER, String quartet in C minor, WAB111 ? 3. Adagio

Ilse WEBER, Wiegala

Igor GARVANSKÝ, Elegy for violin and strings

Franti?ek POUL, D?une rive à l?autre

Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile for strings

Pyotr Ilyich CHAIKOVSKY, Andante cantabile

Edward ELGAR, Serenade in E minor, Op. 20 ? 2 Larghetto

Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (after the largo from the New World Symphony, N°9 Op. 95)

10:30 pm | After surprise in the forest

L’événement Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme