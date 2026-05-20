Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque Vieux-Moulin samedi 4 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
20h00 | Séance d’initiation à la méditation
(Réservée exclusivement aux personnes munies d’un billet pour le concert. Réservez votre place)
21h00 | Concert
Afin de s’immerger complètement dans la beauté des œuvres, l’Orchestre de Chambre slovaque, après une prestation remarquée en 2019, propose un concert sans applaudissement entre les morceaux. Une expérience à vivre sous la voûte étoilée.
L’Orchestre de Chambre slovaque
direction Ewald Danel
Joseph HAYDN, Sept dernières paroles du Christ sur la croix Introduction
Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618
Anton BRUCKNER, Quatuor à cordes en do mineur, WAB111 3. Adagio
Ilse WEBER, Wiegala
Igor GARVANSKÝ, Élégie pour violon et cordes
František POUL, D’une rive à l’autre
Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile pour cordes
Pyotr Ilitch TCHAIKOVSKY, Andante cantabile
Edward ELGAR, Sérénade en mi mineur, Op. 20 2. Larghetto
Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (d’après le largo de la Symphonie du Nouveau Monde, N°9 Op. 95)
22h30 | After surprise en forêt
20h00 | Séance d’initiation à la méditation
(Réservée exclusivement aux personnes munies d’un billet pour le concert. Réservez votre place)
21h00 | Concert
Afin de s’immerger complètement dans la beauté des œuvres, l’Orchestre de Chambre slovaque, après une prestation remarquée en 2019, propose un concert sans applaudissement entre les morceaux. Une expérience à vivre sous la voûte étoilée.
L’Orchestre de Chambre slovaque
direction Ewald Danel
Joseph HAYDN, Sept dernières paroles du Christ sur la croix Introduction
Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618
Anton BRUCKNER, Quatuor à cordes en do mineur, WAB111 3. Adagio
Ilse WEBER, Wiegala
Igor GARVANSKÝ, Élégie pour violon et cordes
František POUL, D’une rive à l’autre
Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile pour cordes
Pyotr Ilitch TCHAIKOVSKY, Andante cantabile
Edward ELGAR, Sérénade en mi mineur, Op. 20 2. Larghetto
Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (d’après le largo de la Symphonie du Nouveau Monde, N°9 Op. 95)
22h30 | After surprise en forêt .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
8:00 pm | Introductory meditation session
(Reserved exclusively for concert ticket holders. Reserve your place)
9:00 pm | Concert
To fully immerse you in the beauty of the works, the Slovak Chamber Orchestra, after a remarkable performance in 2019, is offering a concert without applause between pieces. An experience to be enjoyed under the stars.
Slovak Chamber Orchestra
conducted by Ewald Danel
Joseph HAYDN, Seven last words of Christ on the cross ? Introduction
Wolfgang Amadeus MOZART, Ave verum corpus, K. 618
Anton BRUCKNER, String quartet in C minor, WAB111 ? 3. Adagio
Ilse WEBER, Wiegala
Igor GARVANSKÝ, Elegy for violin and strings
Franti?ek POUL, D?une rive à l?autre
Ilja ZELJENKA, Adagio cantabile for strings
Pyotr Ilyich CHAIKOVSKY, Andante cantabile
Edward ELGAR, Serenade in E minor, Op. 20 ? 2 Larghetto
Antonín DVORAK William ARMS FISHER, Going Home (after the largo from the New World Symphony, N°9 Op. 95)
10:30 pm | After surprise in the forest
L’événement Festival des Forêts I Concert méditatif sous les étoiles avec l’Orchestre de Chambre Slovaque Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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