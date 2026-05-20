Festival des Forêts I Concert pour mon tout-petit. Berceuses du Monde Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert pour mon tout-petit. Berceuses du Monde Vieux-Moulin dimanche 28 juin 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I Concert pour mon tout-petit. Berceuses du Monde
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 11:45:00
Date(s) :
2026-06-28
Une journée pour goûter au plaisir de la musique en famille dans un lieu préservé, au cœur de la forêt de Compiègne. Un parcours à construire à la carte concert en famille, bébé-concert, bain de forêt musical ludique, visites découvertes, atelier d’écoute, un jeu de piste sonore, bar à crêpes, navette gratuite et parking à vélos. Tout est fait pour le bonheur des petits et des grands !
11h00 & 15h00 Concert pour mon tout-petit
Berceuses du monde
Avec les chanteurs et chanteuses du Chœur Mikrokosmos
En famille, de 3 mois à 5 ans
Food truck crêpes
12h00 à 17h00
(sans réservation, règlement sur place)
Pour le déjeuner et le goûter, un grand choix de recettes salées et sucrées.
Partagez l’éveil musical de votre tout-petit, bercé(e) par les chants du monde venus de la lointaine Corée aux savanes africaines, des steppes de l’Est aux rives de la Baltique de l’Est.
Une journée pour goûter au plaisir de la musique en famille dans un lieu préservé, au cœur de la forêt de Compiègne. Un parcours à construire à la carte concert en famille, bébé-concert, bain de forêt musical ludique, visites découvertes, atelier d’écoute, un jeu de piste sonore, bar à crêpes, navette gratuite et parking à vélos. Tout est fait pour le bonheur des petits et des grands !
11h00 & 15h00 Concert pour mon tout-petit
Berceuses du monde
Avec les chanteurs et chanteuses du Chœur Mikrokosmos
En famille, de 3 mois à 5 ans
Food truck crêpes
12h00 à 17h00
(sans réservation, règlement sur place)
Pour le déjeuner et le goûter, un grand choix de recettes salées et sucrées.
Partagez l’éveil musical de votre tout-petit, bercé(e) par les chants du monde venus de la lointaine Corée aux savanes africaines, des steppes de l’Est aux rives de la Baltique de l’Est. .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A day to enjoy the pleasures of music with the whole family in an unspoilt setting in the heart of the Compiègne forest. An à la carte itinerary: family concert, baby concert, musical forest bath, discovery tours, listening workshop, sound treasure hunt, crêpe bar, free shuttle bus and bicycle parking. It’s all there for young and old to enjoy!
11:00 & 15:00 Concert pour mon tout-petit
Lullabies of the world
With the singers of Ch?ur Mikrokosmos
Family, 3 months to 5 years
Pancake food truck
12:00 pm to 5:00 pm
(no reservation, payment on site)
For lunch and snacks, a wide choice of sweet and savory recipes.
Share in your little one?s musical awakening, lulled to sleep by the songs of the world, from far-off Korea to the African savannahs, from the steppes of the East to the shores of the Eastern Baltic.
L’événement Festival des Forêts I Concert pour mon tout-petit. Berceuses du Monde Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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