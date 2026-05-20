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Festival des Forêts I Pique-nique gourmand et équilibré Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Pique-nique gourmand et équilibré Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Pique-nique gourmand et équilibré Vieux-Moulin samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Saint-Pierre

Ville : 60350 Vieux-Moulin

Département : Oise

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 23 23 Tarif de base plein tarif

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Pique-nique gourmand et équilibré

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Pique-nique gourmand et équilibré proposé par l’Auberge du Pont.
(à réserver avant le 24 juin)

Panier pique-nique dîner comprenant
L’Entrée Nem Végétal en Feuille de Riz, Algue Nori
Sauce Soja, Citron, Gingembre

Le Plat Tofu Fumé, Salade de Quinoa, Tatare de Légumes

Le Dessert: La Salade de Fruits de Saison

Menu non contractuel en attente de confirmation
Pique-nique gourmand et équilibré proposé par l’Auberge du Pont.
(à réserver avant le 24 juin)

Panier pique-nique dîner comprenant
L’Entrée Nem Végétal en Feuille de Riz, Algue Nori
Sauce Soja, Citron, Gingembre

Le Plat Tofu Fumé, Salade de Quinoa, Tatare de Légumes

Le Dessert: La Salade de Fruits de Saison

Menu non contractuel en attente de confirmation   .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99 

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English :

Gourmet, well-balanced picnic proposed by Auberge du Pont.
(to be reserved before June 24)

Picnic dinner basket including
Starter: Vegetable Rice-Leaf Nem, Nori Seaweed
Soy, Lemon and Ginger Sauce

The Main Course: Smoked Tofu, Quinoa Salad, Vegetable Tatare

Dessert: Seasonal Fruit Salad

Non-contractual menu awaiting confirmation

L’événement Festival des Forêts I Pique-nique gourmand et équilibré Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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