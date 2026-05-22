Autour de la Lune Vieux-Moulin
Autour de la Lune Vieux-Moulin vendredi 5 juin 2026.
Vieux-Moulin
Autour de la Lune
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Le Jeune chœur de l’Atelier musical explore un répertoire dont l’astre nocturne est au centre et nous embarque dans un voyage poétique lied, mélodies, chansons, poèmes, légendes…
Direction Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Entrée libre durée 1h
Le Jeune chœur de l’Atelier musical explore un répertoire dont l’astre nocturne est au centre et nous embarque dans un voyage poétique lied, mélodies, chansons, poèmes, légendes…
Direction Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Entrée libre durée 1h .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 06 01 contact@atellier-musical-oise.fr
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English :
The Jeune ch?ur de l’Atelier musical explores a repertoire with the nocturnal star at its center, taking us on a poetic journey: lieder, melodies, songs, poems, legends?
Conductor Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Free admission ? duration 1h
L’événement Autour de la Lune Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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