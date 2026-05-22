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Autour de la Lune Vieux-Moulin

Autour de la Lune Vieux-Moulin

Autour de la Lune Vieux-Moulin vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Saint-Pierre

Ville : 60350 Vieux-Moulin

Département : Oise

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Vieux-Moulin

Autour de la Lune

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 21:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Le Jeune chœur de l’Atelier musical explore un répertoire dont l’astre nocturne est au centre et nous embarque dans un voyage poétique lied, mélodies, chansons, poèmes, légendes…
Direction Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Entrée libre durée 1h
Le Jeune chœur de l’Atelier musical explore un répertoire dont l’astre nocturne est au centre et nous embarque dans un voyage poétique lied, mélodies, chansons, poèmes, légendes…
Direction Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Entrée libre durée 1h   .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 06 01  contact@atellier-musical-oise.fr

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English :

The Jeune ch?ur de l’Atelier musical explores a repertoire with the nocturnal star at its center, taking us on a poetic journey: lieder, melodies, songs, poems, legends?
Conductor Valérie Thuleau Piano Caroline Dardillat
Free admission ? duration 1h

L’événement Autour de la Lune Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-22 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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