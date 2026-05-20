Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical avec Jeanne Monteilhet et Bertrand Dazin #1 Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical avec Jeanne Monteilhet et Bertrand Dazin #1

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

10h | Départ (accueil 15 minutes avant le départ)

13h | Arrivée retour au point de départ

Jeanne Monteilhet, mezzo-soprano

Bertrand Dazin, haute-contre

HILDEGARDE DE BINGEN

Une femme au destin extraordinaire, abbesse, guérisseuse, écrivaine et compositrice de génie qui révolutionnera le chant grégorien.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 3 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.

Prévoir un équipement adapté et des chaussures de marche.

Le festival, organisateur, se réserve la possibilité, si les conditions météorologiques ne permettaient pas le bon déroulement de cette marche (notamment pour la préservation des instruments de musique), d’annuler celle-ci. Vous seriez, dans ce cas, prévenus la veille au soir.

10h | Départ (accueil 15 minutes avant le départ)

13h | Arrivée retour au point de départ

Jeanne Monteilhet, mezzo-soprano

Bertrand Dazin, haute-contre

HILDEGARDE DE BINGEN

Une femme au destin extraordinaire, abbesse, guérisseuse, écrivaine et compositrice de génie qui révolutionnera le chant grégorien.

Au Japon, les bienfaits pour le corps et l’esprit du shinrin yoku, pratique d’immersion et de méditation en forêt, sont bien connus. Le Bain de forêt musical prend ici la forme d’une marche de 3 heures, guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien, où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l’harmonie et le bien-être.

Les animaux ne sont pas acceptés lors des Bains de forêt musicaux.

Prévoir un équipement adapté et des chaussures de marche.

Le festival, organisateur, se réserve la possibilité, si les conditions météorologiques ne permettaient pas le bon déroulement de cette marche (notamment pour la préservation des instruments de musique), d’annuler celle-ci. Vous seriez, dans ce cas, prévenus la veille au soir. .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

10h | Departure (welcome 15 minutes before departure)

1pm | Arrival and return to starting point

Jeanne Monteilhet, mezzo-soprano

Bertrand Dazin, countertenor

HILDEGARDE DE BINGEN

A woman of extraordinary destiny, abbess, healer, writer and composer of genius, who revolutionized Gregorian chant.

In Japan, the benefits for body and mind of shinrin yoku, the practice of immersion and meditation in the forest, are well known. The Musical Forest Bath here takes the form of a 3-hour walk, guided by a mediator and accompanied by a musician, where intimate, attentive contact with nature and music provides the path to self-knowledge, harmony and well-being.

Animals are not allowed on Musical Forest Baths.

Please bring suitable equipment and walking shoes.

The festival organizer reserves the right to cancel the walk if weather conditions prevent it from running smoothly (in particular to preserve the musical instruments). In this case, you will be notified the evening before.

L’événement Festival des Forêts I Bain de Forêt Musical avec Jeanne Monteilhet et Bertrand Dazin #1 Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme